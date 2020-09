De releasedatum van de PlayStation 5 is in tegenstelling tot de Xbox Series X/S nog altijd niet bekend, maar alles wijst op een release in november. Zo hintte Activision onlangs onbedoeld al naar een release voor 26 november in de Call of Duty: Black Ops Cold War trailer en ook verschijnen er veel games in de eerste drie weken van diezelfde maand.

Uitgevers pushen hun cross-gen games natuurlijk graag als launchtitels, dus als alles naast elkaar gelegd wordt schatten wij de kans op een release tussen 13 en 19 november groot in. Niets is nog zeker, maar nu duikt er wéér een hint op en wel via Amazon.com.

De grootste digitale retailer ter wereld biedt namelijk een PS5 Wall Mount aan, weliswaar van een derde partij, en die heeft een releasedatum van… jawel, 19 november. Nu hoeft dat niet alles te zeggen, maar het is wederom een datum die binnen de eerdergenoemde tijdspanne valt.

Naar verwachting zal de officiële aankondiging van de prijs en releasedatum van de PlayStation 5 op korte termijn volgen. Als het 19 november wordt, dan duurt het nog net ietsje meer dan twee maanden alvorens het zover is.