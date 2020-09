Eén van de accessoires voor de PlayStation 5 is de Media Remote. We weten al even hoe deze eruitziet, maar nu zijn er ook wat meer details over bekend geworden.

De afstandsbediening is in Brazilië namelijk gekeurd en daardoor is duidelijk geworden dat YouTube, Spotify, Disney Plus en Netflix elk hun eigen knop toebedeeld hebben gekregen.

Er is ook een microfoon op aanwezig, waarmee je de PlayStation 5 kan aansturen om bijvoorbeeld een game te starten. Of de knoppen per regio zullen verschillen, is niet bekend.