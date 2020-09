Het ontwikkelen van Skull & Bones is niet bepaald van een leien dakje gegaan. De game is naar verluidt geheel op de schop gegaan en nu laat Ubisoft weer eens weten hoe het er met deze titel voor staat.

Volgens de Franse ontwikkelaar/uitgever vordert de ontwikkeling gestaag, nadat er een nieuwe visie voor de game werd geïntroduceerd. Nieuwe mensen werden aan het project toegevoegd en sindsdien is Ubisoft positief over de game gestemd.

Ze zijn nu nog niet zo ver om Skull & Bones te laten zien aan het publiek, maar ze hopen dat snel te kunnen doen. Het volledige statement van Ubisoft is als volgt:

Many of you have been wondering why we’ve had to postpone our launch. The answer is that we simply needed more time. We dreamt something bigger for Skull & Bones, and these ambitions naturally came with bigger challenges.

These difficulties resulted in necessary delays for our game. Critical questions needed to be addressed over the past several months such as: how do we modernize the classic pirate fantasy? How do we ensure a more immersive and visceral experience? How do we create cool and memorable moments in-game? For most of these questions to be answered, it was clear that we needed more development time.

As Skull & Bones evolved from its original idea to what it is now, it was also necessary to have some fresh eyes join the team. I was one of those people when I joined as Skull & Bones’ creative director a little over two years ago. I have been part of the game’s core team that leads many of the talented developers at Ubisoft Singapore. Since then, many new talents have joined our global crew.