Het zijn nog maar twee maandjes totdat we eindelijk CD Projekt RED’s nieuwste creatie in onze handen hebben, maar tot die tijd moeten we het helaas doen met wat trailers, screenshots en zo nu en dan een Night City Wire. Inmiddels zijn we al bijna bij de derde aflevering aangekomen, die op 18 september te zien zal zijn.

CD Projekt RED heeft dit laten weten via het Twitter-account van Cyberpunk 2077. Naast dat we meer beelden van Night City te zien zullen krijgen, zal er ook wat tijd besteed worden aan hoe de muziek voor deze game is bedacht. Op zich ook geen oninteressant onderwerp, want hoe maak je nu precies muziek voor de toekomst? Over een week zullen we wat meer weten.