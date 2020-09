Iets meer dan een jaar geleden verscheen Remnant: From the Ashes en deze titel werd best goed ontvangen. Deze shooter met Soulsachtige elementen beviel goed genoeg en daarom kondigt THQ Nordic een prequel op de game aan. Deze prequel heet Chronos: Before the Ashes en zal op 4 december verschijnen voor de PlayStation 4 en andere platformen.

De eerste details van deze game zijn ook direct bekendgemaakt. Zo speel je in Chronos: Before the Ashes een jonge held. Als deze persoon ben je vastberaden om jouw huis te verdedigen tegen een mysterieus kwaad en dit doe je in een merkwaardig labyrint. Doodgaan is onderdeel van deze game, maar kent een leuke twist. Je begint als jonge held en wanneer je sterft, word je bij iedere nieuwe poging een jaar ouder. Hoe ouder je wordt, hoe wijzer je bent en hoe sterker sommige magische krachten zullen zijn.

Hieronder kan je nog een aantal key features van Chronos: Before the Ashes vinden evenals de eerste trailer.