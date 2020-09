De release van Mafia: Definitive Edition komt steeds dichterbij. Op 25 september ligt de game in de schappen en kunnen we als Tommy weer aan de slag in Lost Heaven. In tegenstelling tot de andere twee recente Mafia uitgaves is deze game volledig opnieuw gemaakt en dat voelde zeer solide aan, zoals we in onze preview al aangaven. In Mafia draait het natuurlijk om de maffia, maar hoe ziet het leven van een gangster er nu eigenlijk uit?

In deze trailer krijgen we daar een antwoord op en lijkt het leven van een gangster om schietpartijen te draaien. Voor dure klassieke auto’s en banken beroven draait een gangster zijn hand niet om en dat maakt deze korte trailer duidelijk op erg explosieve wijze. Het is een actievolle trailer, die zeker even de moeite waard is om te bekijken.