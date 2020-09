Wie zichzelf een beetje een voetbalfan noemt, weet dat er onlangs veel gedoe is geweest omtrent Lionel Messi bij FC Barcelona. Zou het voetbalfenomeen de club gaan verlaten, was de grote vraag, maar Messi heeft toch besloten om te blijven. Of Messi nu zou weggegaan zijn of niet, als het aan EA Sports ligt blijft de Argentijn de beste voetballer ter wereld.

EA Sports heeft namelijk flink wat ratings van FIFA 21 vrijgegeven en Lionel Messi staat opnieuw bovenaan de lijst. Messi krijgt een score van 93 en Cristiano Ronaldo volgt op de voet met 92. Onze zuiderburen mogen trots zijn op Kevin De Bruyne, die een indrukwekkende en verdiende 91 als rating heeft. Ook een Nederlandse voetballer staat in de top 10 en dan gaat het natuurlijk om Virgil van Dijk, die een 90 als rating krijgt.

Hieronder kan je de top 10 spelers van FIFA 21 bekijken evenals een trailer die nog andere ratings toont. Wil je de beste honderd spelers checken? Neem dan even een kijkje in de database van FIFA 21.