Wat een verrassing had moeten zijn, werd verpest door de vele lekken her en der. Prince of Persia en dan specifiek ‘The Sands of Time’ keert terug en wel als remake. De game was al langer publiek geheim, gezien verschillende insiders er melding van maakten en doordat de game ook opdook bij ratinginstanties.

Vervolgens lekte Ubisoft het bestaan van de game zelf via Uplay, maar de aankondiging was nog even wachten. Die is zojuist gedaan bij de tweede editie van Ubisoft Forward en de eerste bewegende beelden kan je hieronder checken. De remake van Prince of Persia: The Sands of Time verschijnt in januari 2021 voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.