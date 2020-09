Voorheen bekend als Gods & Monsters is vanavond de eerste informatie van Immortals: Fenyx Rising uit de doeken gedaan. In deze game speel je met Fenyx die aanspoelt in de wereld van de Griekse goden die onder het gevaar van Typhon leven. Hermes informeert je en geeft je de opdracht om een stokje voor de plannen van Typhon te steken en de goden te bevrijden dan wel te redden.

Tijdens het avontuur krijg je commentaar van Zeus en Prometheus. De gehele wereld is opgedeeld in verschillende gebieden waar een andere god over heerst, maar alles is overspoeld door wezens uit de onderwereld en het is aan Fenyx om alles schoon te vegen. Dit klinkt gemakkelijker gezegd dan gedaan, want je zult moeten puzzelen, ontdekken, vechten en meer.

Recent hebben we Immortals: Fenyx Rising al uitgebreid kunnen spelen en later vandaag lees je er meer over in onze hands-on preview. De game staat gepland voor een release op 3 december voor onder andere de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Trailer

Gameplay overview

Gameplay walkthrough