Recent lieten we al weten dat Ubisoft The Division 2 zal voorzien van een nieuwe uitdaging in de vorm van ‘The Summit’. Dit is een wolkenkrabber waarin spelers van verdieping naar verdieping gaan om het gespuis uit te schakelen.

Om de tien verdiepingen zul je tegenover een sterkere vijand geplaatst worden en hoe hoger je komt, hoe moeilijker het zal worden. Uiteindelijk is het natuurlijk zaak om de honderdste verdieping te bereiken voor mooie bonussen.

Deze nieuwe modus zal op 22 september gratis aan The Division 2 worden toegevoegd middels een update.