Het mag geen verrassing zijn dat Rainbow Six Siege de overstap maakt naar next-gen consoles. De intentie daartoe werd meermaals door Ubisoft Montréal aangegeven en vanavond is bevestigd dat de game eind dit jaar op de PlayStation 5 en Xbox Series X beschikbaar zal zijn.

Iedereen die de game al bezit kan gratis overstappen naar de next-gen versie middels een upgrade. Die versie van de game zal te spelen zijn in 4K met een framerate van 120 frames per seconde. Verder kondigde Ubisoft aan dat Operation Shadow Legacy nu beschikbaar is voor de game.

Dit nieuwe seizoen werd eerder al aangekondigd en brengt Sam Fisher als Operator naar Rainbow Six Siege. Meer details over Shadow Legacy kun je hier vinden.

Ook kondigde Ubisoft een nieuwe competitie binnen Rainbow Six Siege aan, de World Cup. Hierin nemen teams van spelers uit verschillende landen het tegen elkaar op. In plaats van samengestelde teams van topspelers uit verschillende landen, gaat het hier om een landen competitie. De World Cup zal in de zomer van 2021 plaatsvinden.