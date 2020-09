Ontwikkelaar Treyarch maakt bekend dat Call of Duty: Black Ops Cold War op zowel de Playstation 5 als de Xbox Series X op 120 fps draait. Dat is het hoogste ooit in de langlopende serie, aldus de studio. Daarnaast wordt ray tracing volledig door de game ondersteund op de next-gen consoles. Het is echter alleen nog niet duidelijk of de framerate voor zowel singleplayer als multiplayer geldt.

Tot slot gebruikt Call of Duty: Black Ops Cold War op de PlayStation 5 de haptic feedback van de DualSense controller. Daarnaast wordt ook de HRTF 3D audio waar de console over beschikt volledig benut.

Inmiddels heeft Treyarch de multiplayer van Call of Duty: Black Ops Cold War onthuld. Dankzij de officiรซle rating weten we nu ook dat Call of Duty: Black Ops Cold War veel gore, explosies, sexy omgevingen en meer bevat.