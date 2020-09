Recent kondigde 505 Games, de uitgever van Control, aan dat de game naar de PlayStation 5 komt en dat enkel kopers van Control Ultimate Edition de game kunnen upgraden naar een PS5-versie. Dat kwam de uitgever en indirect Remedy op veel kritiek te staan, want kopers van het eerste uur vallen hierdoor buiten de boot.

De uitgever voerde als reden aan dat het technisch niet mogelijk zou zijn om een upgrade aan te bieden voor bestaande bezitters van het origineel. Een wat vreemde reden, gezien veel andere games dat wel gewoon kunnen bieden. Oftewel, iedereen prikte een beetje door het verhaal van de uitgever heen. Maar goed, zo zal het zijn en blijven.

Nu is gebleken dat de Deluxe Edition is geüpgrade naar de Ultimate Edition, maar dat is weer teruggezet toen dat duidelijk werd. Dat betekent in feite dat kopers van de game en de losse uitbreidingen het geheel naar de gelijke Ultimate Edition konden omzetten en die zonder kosten konden downloaden.

Dat betekent natuurlijk ook, als dat immers kan, dat bezitters van de oorspronkelijke uitgave plus de losse DLC automatisch via die weg naar een PS5-versie kunnen upgraden. Doordat dit echter terug is gezet, is dat niet langer mogelijk en de uitgever blijft voet bij stuk houden.

Kortom, het eerdere verhaal is klinkklare onzin, wat iedereen al dacht. Gezien deze fout nu gemaakt is, is het bewijs ook geleverd en staan 505 Games en Remedy in een nog moeilijkere hoek, want hoe moeten ze zich hier op een geloofwaardige manier uitpraten? Het krijgt vast nog een staartje en het is uiteindelijk vooral een beetje dom, sympathie voor de partijen wordt hier in ieder geval niet mee opgewekt.