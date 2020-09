De meeste games die nu voor de PlayStation 4 verschijnen of voor dit platform op de planning staan, die krijgen straks een al dan niet gratis upgrade voor de PlayStation 5. Dit kan direct bij de launch zijn, maar ook op een later tijdstip. Dat is een beetje afhankelijk van hoe uitgevers en ontwikkelaars er mee omgaan.

Om een dergelijke optie extra te benadrukken zal er een extra label aan het hoesje van de game toegevoegd worden. Of dat voor elke game geldt is op dit moment niet duidelijk, maar Immortals: Fenyx Rising is dat in ieder geval van plan, zo blijkt uit de PS4 box-art die is vrijgegeven.

Op deze box-art staat een klein label met daarop de tekst ‘PS5 Upgrade Available’, wat dus een duidelijk signaal is. Naar verwachting zullen meer PS4-games dit op hun hoesje zetten. Over deze game gesproken, Ubisoft heeft op de website van deze titel staan dat de PS5-upgrade gratis zal zijn.