Op 2 oktober verschijnt er een gloednieuwe Star Wars-game met de subtitel ‘Squadrons’. In deze game draait het om gevechten in het heelal met allerlei bekende schepen uit het Star Wars universum. De game kent een singleplayer en ook een uitgebreide multiplayer, én de game is in virtual reality te spelen.

Met de naderende release is het goede nieuws daar dat de ontwikkeling is afgerond. Daarmee heeft de game de gouden status bereikt en is het klaar om gedrukt te worden op discs voor verscheping of anders het digitaal klaarzetten van de titel. Naar verwachting werkt men nog wel door aan updates, die dan op de release beschikbaar worden gesteld middels een day-one patch.