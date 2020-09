Begin volgend jaar verschijnt de remake van Prince of Persia, die gisterenavond tijdens Ubisoft Forward werd aangekondigd. Deze game is grafisch van een upgrade voorzien en ook qua gameplay is het allemaal beter op elkaar afgestemd, zodat je deze klassieker opnieuw kunt beleven in de best mogelijke kwaliteit.

Hoewel, over dat laatste zijn nog wat discussies gaande, want grafisch was de remake nu niet bepaald indrukwekkend. Desalniettemin is het natuurlijk wel tof om deze game te zien terugkeren en als je het origineel een warm hart toedraagt, dan zal het spel een leuke feature bevatten.

Als je de game in pre-order plaatst, dan krijg je verschillende bonussen. Hieronder valt een klassieke filter, waarmee je kan wisselen tussen de moderne graphics en die van het origineel uit 2003. Daarnaast krijg je ook nog een klassieke wapenset en een outfit.

De game heeft trouwens ook een prijskaartje gekregen, Ubisoft vraagt $39,99 voor de remake wat vast hetzelfde zal zijn in euro’s.