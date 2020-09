The Crew 2 mag dan inmiddels een best oude titel zijn, Ubisoft is er voorlopig nog niet klaar mee. Zo hebben ze met een nieuwe video de toekomstplannen voor de game uit de doeken gedaan en één van de grootste veranderingen is dat ze vanaf november met een nieuw seizoenensysteem gaan werken.

Over de tijdspanne van één jaar zullen er drie seizoenen plaatsvinden, waarbij elk seizoen vier maanden duurt. Elk seizoen zal weer opgesplitst worden in twee episodes en de bedoeling is om keer op keer nieuwe content naar de game te brengen en daarvoor roept Ubisoft ‘Motorflix’ in het leven.

Dit is een tv-bedrijf dat jou inhuurt voor je skills en zoals het er nu naar uitziet zul je de rol spelen in allerlei actie georiënteerde scènes. De trailer hieronder geeft daar een indruk van en de eerste episode met de naam ‘The Chase’ gaat op 25 november van start.