Gearbox Software en 2K Games hebben tijdens PAX Online vanavond bekendgemaakt dat Borderlands 3 de overstap maakt naar next-gen consoles. Als je de game in bezit hebt op de PlayStation 4 of Xbox One, dan zul je gratis naar de next-gen versie kunnen upgraden – inclusief je opslagdata. Dit geldt ook voor alle extra content die voor de game is verschenen.

Op de next-gen platformen draait Borderlands 3 op 60 frames per seconde en dat in een 4K resolutie, in de singleplayer. Tevens zullen deze next-gen edities twee extra coöp features toevoegen. Zo zal het mogelijk zijn om coöp met vier spelers in split-screen te spelen. Als je met twee man in split-screen speelt, dan kun je het scherm zowel horizontaal als verticaal verdelen.

Deze laatste functie zal ook naar de current-gen versies van de game komen middels een gratis update voor Borderlands 3. Verder laat de ontwikkelaar nog weten dat er extra content voor de game zal uitkomen later dit jaar, maar dat is van andere orde dan de content die tot op heden is verschenen.

De komende content bestaat zoal uit een nieuwe modus en een nieuwe skilltree voor elke Vault Hunter, die weer met nieuwe Action Skills komt. Daar zal men op zeer korte termijn meer over bekendmaken. Verder geeft Gearbox nog aan dat ze in de nabije toekomst misschien nieuws hebben over cross-play voor Borderlands 3, oftewel, dat zit er ook aan te komen.

Wanneer Borderlands 3 op de PlayStation 5 en Xbox Series X/S uitkomt is nog niet bekend.