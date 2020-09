Afgelopen week maakte Microsoft bekend dat ze twee verschillende Xbox consoles op de markt zetten dit najaar. Een dure editie met alle toeters en bellen en een meer voordelige die technisch ietwat is uitgekleed. Natuurlijk erg interessant voor de consument, gezien ze dan twee manieren hebben om de volgende generatie binnen te stappen. Prima oplossing, netjes gebracht en over nagedacht vanuit een consumenten perspectief. Of het voor ontwikkelaars net zo handig is, dat valt nog te bezien, maar samen met Game Pass valt niet te ontkennen dat het kamp Microsoft een prachtige deal voorlegt.

Dat heeft ons echter aan het denken gezet, want Microsoft blijft met Game Pass stunten – zeker nu ze ook EA Play hebben aangesloten – en dat is samen met de voordelige Xbox Series S natuurlijk een uitstekende deal. Consumenten zijn belangrijk en Microsoft lijkt echt te gaan leveren wat dat betreft. De console is niet al te duur en met Game Pass krijg je toegang tot een reeks launchgames en de bibliotheek zal na de release aangevuld blijven worden met nieuwe content. Lang verhaal kort, met die service kan je op een goedkope manier gamen. Een ideale wereld, niet? Het klinkt eigenlijk ook te mooi om waar te zijn, maar waar er meestal een adder onder het gras zit, is dat hier niet het geval.

De vraag is dan ook hoe Microsoft dit terug wil gaan verdienen, want het maken van games kost geld. Heel veel geld. Steeds vaker horen we uitgevers zeggen dat de budgetten toenemen en dat microtransacties in welke vorm dan ook een noodzaak zijn om de investering terug te verdienen. Klinkt allemaal logisch, maar het is dan natuurlijk wel vreemd dat Game Pass ondertussen de grootste titels – zeker first-party – in het aanbod opneemt waar niet apart voor betaalt hoeft te worden. In principe zou dat ook betekenen dat Microsoft bij een kleine gebruikersgroep van Game Pass fors geld zal verliezen.

De nuance is natuurlijk dat Microsoft wel alle middelen heeft om gamers op zijn platform naar Game Pass te pushen. Bovendien zou het gek zijn om niet lid te worden als je over een Xbox beschikt. Met een grote gebruikersgroep is er een collectief en de maandelijkse betaling zou in die zin de kosten kunnen dekken. Nu weten we er natuurlijk niet het fijne van, ook niet hoe Microsoft hier een effectief verdienmodel in ziet, maar het is over de gehele lijn wel een element dat de markt kan verstoren.

Sony heeft zo’n service niet en de algemene tendens is dat ze wel iets moeten doen om te antwoorden op het aanbod van Microsoft. Maar laten we wel wezen, iedereen zit in deze industrie om geld te verdienen en Game Pass lijkt op het eerste oog niet rendabel. Zeker niet voor third-party ontwikkelaars/uitgevers. Sony wordt echter enigszins in een positie gedwongen om iets creatiefs te verzinnen, want anders is de keuze voor een gemiddelde consument natuurlijk snel gemaakt. Waarom zestig euro betalen voor een nieuwe game terwijl die bij Game Pass zit wat je slechts een fractie van dat bedrag kost?

Belangrijker is nog, hoe gaan ontwikkelaars hier mee om? Pas bij een grote afzetmarkt van Game Pass kan een nieuwe titel aanbieden via die service lucratief zijn. Tegelijkertijd worden ontwikkelaars dan steeds meer in dat model gepusht, daar waar ze anders in potentie meer zouden kunnen verdienen met losse verkopen. Voor grote uitgevers is dat een minder groot probleem, die kunnen immers genoeg hebben. De kleinere ontwikkelaars zitten vaak in een positie dat een nieuwe game succesvol moet zijn willen ze hun voortbestaan kunnen garanderen.

Vooralsnog is het optioneel, maar naarmate Game Pass groter wordt kunnen ontwikkelaars er niet meer omheen en moeten ze wel meedoen. Losse sales kunnen dan altijd nog steeds, maar als je bereik daardoor kleiner wordt omdat iedereen op Game Pass zit, dan levert dat lastige situaties op – kunnen we ons zo voorstellen. Natuurlijk krijgen ze geld voor de beschikbaarheid via Game Pass, maar is dat net zoveel als wat ze met losse sales zouden verdienen? Het is immers niet zo dat Microsoft ze per titel per download het volledige bedrag zal betalen, puur omdat ze zelf ook aan de service willen en moeten verdienen. En met het huidige maandbedrag heb je enorm veel gebruikers nodig om al die kosten te kunnen dekken.

Het is een ingewikkeld verhaal en we geven onmiddellijk toe dat we niet alle ins en outs hebben, dit is dan ook puur onze opinie. Zo vanaf de zijlijn gekeken kan het de markt verstoren, omdat er binnen een financieel eco-systeem – waarin de kosten alsmaar toenemen – een nieuw systeem gecreëerd wordt die alles tegen een ‘bodemprijs’ aanbiedt. Nu zijn wij geen financieel experts, maar je kan niet ontkennen dat dit een wat vreemde en onwerkelijke situatie oplevert.

Goed, voor nu is het vooral kijken wat Sony gaat doen en wat Microsoft op de lange termijn met Game Pass van plan is. Ook is de vraag of het echt een kans van slagen heeft, want Microsoft is natuurlijk deels afhankelijk van andere ontwikkelaars en uitgevers. We betwijfelen echter of het een verstandig initiatief is en daarom horen we graag jullie mening hierover. Wellicht heb je ook een interessant perspectief op deze discussie, misschien zie jij juist wel een commercieel voordeel. Of juist helemaal niet. Misschien zien wij wel juist iets over het hoofd, dat kan natuurlijk ook. Het kan alle kanten op en we horen je mening graag hieronder!