Het is intussen toch wel al even geleden dat we nog iets van Roller Champions hebben gehoord, de toekomstige free-to-play sportgame van Ubisoft. Vandaar ook dat de ontwikkelaar even naar de voorgrond stapt om ons een update te geven over de huidige stand van zaken.

In een video van ongeveer drie minuten komen verschillende leden van het team achter de game aan het woord. Zo leren we ten eerste al dat de game aan het begin van 2021 zal uitkomen, wat dus niet zo heel ver meer van ons af ligt. De rest van de video is eigenlijk een grote teaser voor wat nog zal gebeuren. De video dient namelijk vooral om het Roller Champions: Blueprint Initiative aan te kondigen, een serie video’s die we later te zien zullen krijgen, waarin de verschillende features van de game aan bod zullen komen. De game heeft ook sociale media, dus alle nieuwtjes kan je ook daar volgen.

Bekijk de video hieronder.