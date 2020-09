Kena: Bridge of Spirits was voor velen één van de grootste verrassingen tijdens het onthullingsevent van de PlayStation 5 in juni. De game van ontwikkelaar Ember Lab, die overigens ook voor de PlayStation 4 en pc uit zal komen, zou oorspronkelijk aan het einde van dit jaar verschijnen. Een precieze datum was nog niet bekend, maar de release stond dus rond dezelfde tijd als de lancering van de PS5 gepland.

Helaas is dat nu niet meer het geval. Ember Lab heeft namelijk bekendgemaakt dat Kena: Bridge of Spirits is uitgesteld naar 2021. De game zal nu ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar verschijnen, zo liet de studio weten. De reden voor het uitstel is dat de ontwikkeling minder snel verloopt dan gepland, doordat de medewerkers van Ember Lab nu vanuit huis moeten werken. Dit maakt het ontwikkelen niet makkelijker en dus heeft Ember Lab meer tijd nodig om de game helemaal netjes af te werken.

De volledige verklaring van Ember Lab over het uitstel van Kena: Bridge of Spirits kun je hieronder lezen.