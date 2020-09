GTA Online werd onlangs voorzien van een grote zomerupdate en hiermee werden er onder andere nieuwe Business Battles aan de game toegevoegd. Mocht je deze nog niet gespeeld hebben, dan heb je deze week nog een extra reden om het te doen. Je ontvangt nu namelijk tijdelijk dubbele beloningen wanneer je Business Battles voltooit. Hetzelfde geldt overigens ook voor Land Grab, want deze modus keert ook dubbele GTA$ en RP uit.

Rockstar Games meldt ook dat het gerucht gaat dat er een flinke lading diamanten in de kluizen van The Diamond Casino & Resort is gestald. Je doet er wellicht goed aan om deze week een poging te wagen met de Casino Heist, voordat de diamanten er niet meer te vinden zijn. Mocht je dan toch in het casino zijn, dan kun je ook een draai geven aan de Lucky Wheel. Als je de hoofdprijs wint, ga je er namelijk vandoor met de Invetero Coquette D10.

Je kunt deze week ook gratis je kledingkast aanvullen, want iedereen die GTA Online speelt wordt beloond met het Lemon Sports Tracksuit. Tenslotte zijn er ook nog enkele kortingen waarvan je kunt profiteren. Deze deals check je hieronder.