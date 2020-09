Niet zo heel lang geleden kondigde Microsoft kritieke details aan omtrent de Xbox Series S en Xbox Series X. Dit na een onfortuinlijk lek waardoor eigenlijk alles voor de officiële aankondiging al op straat lag.

Dit betekent dat Sony na lang de kat uit de boom kijken eindelijk aan zet is, en dat lijkt op 16 september om 10 uur ’s avonds te gebeuren. Althans, dat hopen we. Via het officiële Twitter account en PlayStation Blog kondigt Sony PlayStation aan een PlayStation Showcase te organiseren van ongeveer een minuut of 40.

In hun bericht leggen ze de nadruk op de games die op de agenda staan, maar wellicht hebben ze nog iets anders op de planning voor onthulling. Wij hopen in ieder geval op een prijs en een exacte releasedatum!

Before PlayStation 5 launches this holiday, we wanted to give you one more look at some of the great games coming to PS5 at launch (and beyond!).

Our next digital showcase will weigh in at around 40 minutes, and feature updates on the latest titles from Worldwide Studios and our world-class development partners.