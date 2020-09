Review: EPOS | Sennheiser GSP 601/602 – Enige tijd geleden hebben we de GSP 370 van Sennheiser gereviewd. Sinds die tijd is er een hoop veranderd en heeft Sennheiser de headsets die betrekking hebben tot gaming overgelaten aan dochterbedrijf EPOS. Je zult dus vanaf nu op de gaming headsets van Sennheiser een ander logo vinden. Als we nog wat verder teruggaan in de tijd, dan zien we dat Sennheiser de GSP 600 heeft uitgebracht, wat een high-end gaming headset is. Eén die wij niet hebben gereviewd, maar deze headset is nu terug in de vorm van een soort heruitgave. De EPOS | Sennheiser GSP 601 en de 602 zijn eigenlijk gewoon de GSP 600 headsets in twee andere kleuren. In deze review gaan we jullie vertellen of de headsets in kwestie de moeite waard zijn om aan te schaffen.

Comfort en uiterlijk

De GSP 601/602 heeft het design wat je zou verwachten van ieder Sennheiser gaming product. Ze hebben een behoorlijk industrieel uiterlijk met verschillende kleuraccenten. De GSP 601 is een witte variant met zwarte en bronzen accenten, waarbij de GSP 602 voor de meer blauwe look gaat met oranje tinten. Bij de hoofdband en earcups heb je een metalen frame die de twee onderdelen bij elkaar houden en waardoor die industriële look ontstaat. Heel erg ‘gamey’ als je het ons vraagt, maar misschien te overdreven, want heeft een headset echt zo’n aanwezig uiterlijk nodig? De GSP 370 had wat dat betreft een meer subtiel en elegant design, wat we meer kunnen waarderen tegenover dit sportieve ontwerp. Al met al zijn de headsets zeker niet lelijk, maar voornamelijk meer opvallend te noemen.

Qua comfort zijn we aangenaam verrast. Alles zit eigenlijk op en top op je kop. De hoofdband kan je vanzelfsprekend aanpassen op de grootte van je hoofd, maar ook in de spanning die erop zit. De omtrek kun je subtiel boller of rechter aanspannen, waardoor de headset meer in lijn met je eigen vorm van je hoofd meegaat. Heerlijk als je het ons vraagt, want hierdoor kan je vrijwel precies de headset aanpassen voor het extra beetje comfort. De earcups zijn ook groot genoeg, wat als resultaat heeft dat je zorgeloos uren en uren kunt spenderen met deze headset op zonder er echt last van te hebben. Sterker nog, we vergaten op een gegeven moment zelfs dat we iets op onze hoofd hadden zitten, en dat is een compliment voor het comfort.

Zuiverheid staat hoog in het vaandel

Sennheiser wordt geroemd om zijn audiokwaliteit en dan voornamelijk de neutraliteit en helderheid van hun producten. Nu via EPOS kan je hetzelfde verwachten, want de GSP 601/602 trekt dit door. Hoewel de headset closed back is, hebben we wel te maken met een ruimtelijkheid die boven verwachting aangenaam is. Daarbij heb je te maken met zeer helder geluid dat de GSP 601/602 produceert. De verschillende tonen kun je mooi van elkaar onderscheiden en dat zonder dat de bass het geheel overschaduwd. De bass is er dan ook in mindere mate, maar alsnog genoeg aanwezig om het geluid voldoende body te geven. Wil je echter iets warmers of ben je echt fan van een heftige bass, dan is deze headset misschien wat minder interessant. Wil je daarentegen zeer duidelijk voetstappen kunnen horen of heel accuraat de verschillende geluiden van elkaar kunnen onderscheiden in een game, dan ben je hier aan het juiste adres.

We moeten benadrukken dat het geluid absoluut niet vlak of schel is, de headset heeft als signatuur een heldere en vooral neutrale sound, wat voor een gaming headset uitermate goed uit de verf komt. Het is voor een gamer die iets meer boem wil misschien wat saai, maar goed, smaken verschillen. We zeggen dit erbij, omdat de prijs van ongeveer €220,- fors is en ondanks dat het echt wel mooi klinkt, moet het geluid wel in lijn zijn met je wensen. Maar met dit alles bij elkaar genomen kunnen we niks anders dan enthousiast zijn over de geluidskwaliteit van deze headset. Ook al betaal je wat extra, dit hoor je zeker terug.

Een onverwachte bottleneck

De GSP 601/602 kan je op vrijwel alles aansluiten. In de verpakking vind je twee soorten kabels. Een waarmee je de headset kan aansluiten op pc en een andere mini-jack aansluiting voor verschillende console controllers. Dus voor zowel de PS4 als de Xbox is deze headset te gebruiken, alsook alle andere apparaten met een mini-jack aansluiting. Hier beginnen de kritieken helaas wel te spelen. Het is ons duidelijk geworden dat ondanks dat de headset te gebruiken is op console, dat de nadruk nog altijd bij pc ligt. Dit ‘probleem’ hadden we ook al met de GSP 370 en het is jammer dat het nog speelt. Op alle verpakkingen staat namelijk dat het consoles doet ondersteunen, maar die ondersteuning is niet volledig, waardoor je de headset eigenlijk liever op een pc wil gebruiken vanwege de extra’s.

Het grootste probleem wat dat betreft is echter niet de headset zelf, maar de DualShock 4. Omdat de audio chip in de controller belabberd is en een ondermaatse geluidsoutput heeft, komt de GSP 601/602 niet goed uit de verf. Het maximale volume is te zacht, waardoor je gewoon veel mist van de optimale kwaliteit die de headset te bieden heeft. Als we de headset gebruiken met een paar andere third party controllers, die vaak betere audio chips op het moederbord hebben, dan heb je een stuk luider geluid wat al fijner is. Mocht je de headset op pc gebruiken, dan heb je meer mogelijkheden om meer uit de headset te halen. Dit met de MX1000 of MX1200 Pro amplifiers van EPOS | Sennheiser. Zij maken het geluid luider en verbeteren de sound van de headset met een 7.1 simulatie voor een uitmuntende ervaring, iets wat helaas niet mogelijk is via een console. Je zou eigenlijk een third party amplifier erbij moeten halen, maar de vraag is of de soundmixing tussen chat en game audio dan voldoende ondersteund wordt, of EPOS moet de amplifier van henzelf voor consoles beschikbaar maken.

Ander puntje van kritiek

Om het even in z’n volledigheid af te ronden, hebben we de microfoon natuurlijk nog. Want wat is een gaming headset zonder microfoon? Inderdaad, geen gaming headset. Enfin, bij dit merk heb je altijd de microfoon aan de linkerkant die je omhoog en omlaag kan draaien, wat bij deze modellen niet anders is. Aan de rechterkant heb je een grote volumeknop. Zodra de microfoon omhoog staat is deze ook gelijk gemute. Prima in functie, maar het is jammer dat de kwaliteit van de microfoon erg ondermaats is. Dit was eigenlijk al niet veel bijzonders bij de GSP 370, maar het blijkt niet veel anders te zijn met de GSP 601/602. Eigenlijk misschien wel slechter. Met een voortreffelijk klinkende gaming headset van meer dan €200,- had de microfoon wat ons betreft wel wat meer aandacht mogen krijgen.