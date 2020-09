Ontwikkelaar Massive Entertainment werkt nog altijd hard aan de ondersteuning van The Division 2. Ter ere van Ubisoft Forward, de showcase van eerder deze week, is er nu een vooruitblik op de komende maanden gedeeld, waardoor we een mooi overzicht hebben van alles dat spelers van de game in de nabije toekomst kunnen verwachten.

Op 22 september wordt Title Update 11 voor The Division 2 uitgebracht. Deze update markeert het begin van seizoen 3 en dit seizoen brengt weer de nodige nieuwigheden met zich mee. Zo kun je op jacht naar een nieuw doelwit (Bardon Schaeffer, de leider van de Black Tusk) en is er nieuwe gear te verdienen, waaronder een skill variant, exotics en diverse cosmetische items. Ook kun je gedurende het derde seizoen deelnemen aan nieuwe wekelijkse activiteiten. Title Update 11 voegt ook de nieuwe PvE-modus ‘The Summit’ aan de game toe, waar eerder al details en een trailer van verschenen.

Title Update 12 staat gepland voor ergens in december en met het uitbrengen van die update zal ook seizoen 4 van The Division 2 van start gaan. Deze update voegt een nieuw doelwit toe in de vorm van Faye Lau, een oude bekende. Ook met deze update kun je weer nieuwe activiteiten, wapens en gear verwachten. Daarover zal meer bekend worden gemaakt naarmate de release van de update dichterbij komt. Ergens in de winter krijgt de game ook nog een Limited Special Event genaamd Codename: Nightmare. Hier is nog weinig over bekend, maar Ubisoft belooft een “unieke gameplay ervaring” voor The Division 2.

Tot slot deelde Ubisoft ook nog wat informatie over de plannen voor The Division 2 in relatie tot de lancering van de volgende generatie consoles. Massive Entertainment liet eerder al weten dat er geen next-gen versie van de game zal verschijnen, maar nu is wel officieel bevestigd dat The Division 2 speelbaar zal zijn op de PlayStation 5 en Xbox Series X/S via backwards compatibility. Verder heeft de ontwikkelaar aangegeven dat cross-generation play ondersteund wordt. Dit houdt in dat degenen die de game via backwards compatibility op de PS5 spelen, samen kunnen spelen met PS4-spelers. Hetzelfde geldt voor de Xbox-platformen.