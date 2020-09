Na diverse geruchten kondigde Ubisoft eerder deze week eindelijk de remake van Prince of Persia: The Sands of Time aan. Er wordt door velen uitgekeken naar een terugkeer van de reeks waar we lange tijd niets van hebben vernomen, maar toch zorgde de onthulling ook voor de nodige sceptische reacties. Dit had vooral te maken met de graphics van de remake, de niet al te positief zijn ontvangen.

In een interview met The Mako Reactor heeft Ubisoft India, dat bestaat uit twee studio’s in Pune en Mumbai, meer uitleg gegeven over de visuals van de Prince of Persia remake. In de verklaring gaf de ontwikkelaar aan dat het een bewuste stilistische keuze is geweest, met als doel de game een “unieke look” te geven. Ubisoft wil dat de game er echt anders uitziet dan andere delen en heeft daarom voor deze visuele stijl gekozen.

“If you take the game that was made 17 years ago, there’s definitely room for improvement in terms of graphism and we really wanted to give a unique look to the game because Prince of Persia: The Sands of Time is actually is a fantasy story. The narration, the 40 different levels you have to go through to finish the game are an immersion into the Thief of Baghdad and all these magical environments. So we decided to go for a unique visual treatment to make this game standout from other games. It’s not another Assassin’s Creed, it’s not like the same Prince of Persia from 2008. It has to be unique. This magic, this fantasy is shown through the saturation, through the light, so it also a challenge to redefine the visual identity of the game with this remake.”

De remake van Prince of Persia: The Sands of Time komt op 21 januari 2021 uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.