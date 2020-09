We weten inmiddels al even dat Master Roshi zal worden toegevoegd aan het roster van Dragon Ball FighterZ. Tot op heden was het enkel duidelijk dat het DLC-personage ergens deze maand zou worden uitgebracht, maar nu heeft uitgever Bandai Namco bekendgemaakt wanneer dit precies gebeurt.

Iedereen die de FighterZ Pass 3 bezit kan vanaf aanstaande woensdag, 16 september dus, met Master Roshi aan de slag. Alle andere spelers moeten twee dagen langer wachten, want op 18 september wordt het personage voor iedereen als DLC aangeboden.

Bandai Namco deelde bij deze aankondiging ook nog wat gameplay van Master Roshi in Dragon Ball FighterZ en die zie je hieronder.

What is Master Roshi capable of?

Here's a sneak peek of our upcoming #DBFZ DLC Character.

Available on Early Access on September 16th and DLC Release on September 18th. pic.twitter.com/8nW4aDMKYw

— Bandai Namco Esports (@BNEesports) September 10, 2020