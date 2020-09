Dit weekend is het PAX Online evenement gestart. De digitale variant van de PAX-beurs duurt nog tot en met volgend weekend en bestaat uit tal van livestreams en panels. Het blijkt nu dat Sony volgende week wellicht een mysterieus event gepland heeft staan tijdens PAX Online.

Op de website van PAX Online werd namelijk een event gespot onder de naam ‘Sony Holder’. Deze naam is natuurlijk een placeholder en dat is juist wat het zo mysterieus maakt, want de inhoud van het event wordt dus bewust nog niet bekendgemaakt. De stream zou op zaterdag 19 september om 07:45 uur Nederlandse tijd beginnen en een uur duren. Verder werden er dus geen details over gegeven.

Opvallend is dat het event inmiddels niet meer op de website van PAX Online te vinden is. De pagina werd gevonden voordat Sony gisterenmiddag de PlayStation 5 showcase voor aanstaande woensdag aankondigde. Online werd eerst gespeculeerd dat het PAX Online event wellicht het moment zou kunnen zijn dat Sony meer zou vertellen over de prijs en de releasedatum van de console, maar nu er eerder al een speciale PlayStation 5 showcase plaatsvindt, lijkt dat niet aannemelijk.

De vraag is nu vooral of Sony inderdaad volgende week een livestream organiseert tijdens PAX Online, aangezien het niet meer te vinden is in het schema. Mocht het mysterieuze event wel ‘gewoon’ doorgaan, dan zijn we natuurlijk erg benieuwd wat de inhoudt ervan zal zijn. Het lijkt voor de hand te liggen dat het dan als een soort vervolg op de PS5 showcase van komende week dient.