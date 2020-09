Tijdens Ubisoft Forward eerder deze week werd Immortals: Fenyx Rising – voorheen bekend als Gods & Monsters – van nieuwe beelden en informatie voorzien. Daar blijft het echter niet bij, want in een livestream heeft Ubisoft ook nog meer dan een uur aan gameplay getoond.

Hiermee krijgen we een mooie, uitgebreide blik op de game. We zien natuurlijk meer van de wereld waarin het spel zich afspeelt, maar ook de combat en puzzels komen uitgebreid aan bod. Ga er dus maar even goed voor zitten en bekijk de beelden hieronder.

Immortals: Fenyx Rising verschijnt op 3 december. Meer weten over de game? Lees dan hier onze hands-on preview.