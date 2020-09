De geruchtenmolen rond Final Fantasy XVI is al even aan het draaien, maar bereikt nu een hoogtepunt met het toekomstige PS5-evenement in het vooruitzicht. Verschillende geruchten suggereren namelijk dat we komende woensdag tijdens het evenement dan eindelijk Final Fantasy XVI te zien zullen krijgen.

Een eerste hint is het opduiken van een nieuw Twitter-account dat simpelweg de naam “FINAL FANTASY XVI” meekreeg. Het account staat momenteel nog privé dus veel wijzer worden we niet, maar toch is de timing wel erg opvallend… Over Twitter gesproken: Shinji Hashimoto van Square Enix retweette de tweet van PlayStation waarbij het evenement werd aangekondigd, maar verwijderde die tweet wat later. Toeval?

ResetEra vermeldt dan nog eens dat verschillende insiders geloven dat we deze titel inderdaad zullen zien passeren op het evenement én dat Final Fantasy XVI bovendien tijdelijk exclusief zal zijn voor de PS5. Dit werd echter niet bevestigd.

Speculeren doet de wereld draaien, maar het blijft uiteindelijk maar speculeren. Kijk dus zeker komende woensdag om erachter te komen of de geruchten kloppen.