Het is nog een paar weekjes wachten vooraleer we opnieuw aan de slag kunnen met onze favoriete bandicoot, maar in afwachting kunnen fans vanaf deze week wel al aan de slag gaan met een demo, zoals al aangekondigd was. Dit voorproefje van de game geeft je drie levels vol N.Sanity en zal je twee Quantum Masks geven. “Kupuna-Wa” laat je de tijd manipuleren en met “Lani-Loi” kan je objecten doen vervagen.

De demo is beschikbaar vanaf 16 september voor iedereen die een pre-order voor de game heeft geplaatst. Crash Bandicoot 4: It’s About Time zelf is verkrijgbaar vanaf 2 oktober voor PlayStation 4 en Xbox One. Check de nieuwe trailer hieronder.