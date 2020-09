Eind augustus blies ontwikkelaar Game Science ons genadeloos van onze sokken met een gameplay trailer van Black Myth: Wu Kong. Deze interactieve bewerking van het epos ‘Journey To The West’ moet indruk maken met een imposante spelwereld en Soulsborne achtige gameplay. Oftewel twee spelelementen waar wij bijzonder veel waarde aan hechten.

In een recent interview met IGN gaf de ontwikkelaar meer details. Zo stelde producer Feng Ji dat Black Myth: Wu Kong het eerste deel in een franchise moet worden. Er zouden nog minstens twee vervolgen op de planning staan. Ook gaf Ji aan dat de game zo’n vijftien uur in beslag zal nemen. In die tijd nemen spelers het op tegen meer dan 100 types vijanden.

Vooraleer je té enthousiast wordt… Ji liet eveneens optekenen dat het lang zal duren voor we opnieuw iets van de titel zullen vernemen. Black Myth is immers verre van klaar; Game Science hoopte met de gameplay trailer vooral nieuwe werknemers aan te trekken. De game afwerken zou volgens Ji nog minstens drie jaar in beslag moeten nemen.