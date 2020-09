Godfall is een next-gen titel waar we ondertussen al heel wat informatie over verzameld hebben. De gameplaybeelden vliegen ons de laatste tijd zowaar om de oren! De nieuwste trailer – die de toepasselijke naam ‘Combat’ heeft meegekregen – hakt er alvast lustig in, met een spektakelwaarde om U tegen te zeggen. Kan de game binnenkort aan de hype tegemoetkomen?

Voor we die vraag kunnen beantwoorden, moet de game uiteraard effectief in de winkelrekken beland zijn. Zoals wel vaker het geval is, gebeurt dit ook bij Godfall in de vorm van verschillende edities. De diverse versies van de titel zijn ondertussen aangekondigd, evenals de bonussen die een pre-order met zich meebrengen. Je vindt de nodige informatie hieronder.