Waarom altijd terugvallen op Europese of Aziatische mythes, als de Zuid-Amerikaanse folklore tot dusver amper verkend werd in videogames? Deze vraag stelde ontwikkelaar Warani Studios zich, waarna de studio prompt The Origin: Blind Maid uit hun mouw begon te schudden. Deze kersverse horrorgame dropt je in first person in Gran Chaco, een regio tussen Paraguay, Bolivia en Argentinië. Daar zal The Origin vervolgens zijn uiterste best doen om je de stuipen op het lijf te jagen.

De onderstaande trailer biedt een dreigend sfeertje, maar toont ons erg weinig van de game in kwestie. Uitgever Badland Publishing geeft meer details vrij. Zo speel je in The Origin: Blind Maid een corrupte politicus, die via Gran Chaco naar Brazilië hoopt te vluchten. Dit is echter buiten de blinde meid uit de titel gerekend. Deze figuur komt zo uit Zuid-Amerikaanse legendes gekropen en zal je vijf hoofdstukken lang meedogenloos op de hielen zitten. Slaag jij erin om haar te slim af te zijn?

The Origin: Blind Maid verschijnt in het eerste kwartaal van 2021. Ondanks de schaarse details zijn wij alvast te vinden voor een huiveringwekkende trip naar Zuid-Amerika. Wat denken jullie ervan?