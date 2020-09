Nu de PlayStation 5 steeds dichterbij komt – waarschijnlijk weten we woensdagavond nog veel meer – blijven er ook steeds nieuwe details opduiken. Ditmaal via een retailer in Hong Kong, waarover analist Daniel Ahmad tweet. Hij heeft informatie over de inhoud van de PlayStation 5 pakketten gekregen en hoewel niet heel bijzonder, zit er één interessant detail in.

De inhoud van de doos is tussen de PlayStation 5 met disc drive en degene zonder identiek, ook qua schijfruimte. Een aanvullende accessoires wordt ‘Base’ genoemd en dat is volgens Ahmad een display stand voor de console. Daarmee is het waarschijnlijk mogelijk om de console verticaal of horizontaal te plaatsen, hoewel niet duidelijk is of dit voor beide standen geldt.

Het gaat hier om de inhoud van de doos voor Hong Kong, dus de vraag is ook nog even of deze display stand wereldwijd bij de console inbegrepen zit. Naar verwachting van wel, maar helemaal zeker weten we het (nog) niet.