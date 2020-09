Vorig jaar werd de remake van Panzer Dragoon aangekondigd voor de Nintendo Switch en inmiddels is de game daarop verkrijgbaar. De ontwikkelaar gaf destijds aan niet zeker te weten of ze de game ook naar andere platformen zouden brengen, maar die zekerheid is er nu wel.

Forever Entertainment heeft aangekondigd dat Panzer Dragoon: Remake naar de PlayStation 4 en pc zal komen, op korte termijn. De primaire aanpassingen in deze uitgave zijn verbeterde graphics en ook het besturingssysteem is op de schop gegaan.

Wanneer Panzer Dragoon: Remake precies uitkomt is nog niet bekend, hieronder een trailer van de Nintendo Switch versie om een indruk te krijgen.