Praey for the Gods is al een lange tijd in ontwikkeling bij No Matter Studios op basis van een Kickstarter campagne. De game is nu in early access beschikbaar voor de pc en zal later ook naar de consoles komen. Hoewel de game op consoles nog geen definitieve releasedatum heeft, laat de ontwikkelaar wel weten dat de ontwikkeling opschiet.

In een bericht voor backers van het project schrijft No Matter Studios dat ze de game op verschillende punten nog moeten optimaliseren, maar dat ze de titel wel voorbereiden voor certificatie deze maand. Dat betekent dat ze goedkeuring op de game willen krijgen voor release op onder andere de PlayStation 4.

Met die certificering op zak zet men een belangrijke stap richting de release en men stelt dat de game afronden in 2020 haalbaar is, waarbij ze hopen de game nog dit jaar uit te kunnen brengen. Ze willen echter pas een definitieve datum geven als de game echt af is en is goedgekeurd. Het kan dus ook begin 2021 worden.

Desalniettemin komt het einde van de ontwikkeling in zicht.