Met het oog op de release van Crash Bandicoot 4: It’s About Time heeft Activision in Japan een vrij lange commercial opgenomen waarin de buideldas lekker aan het dansen gaat. De video hieronder laat Crash losgaan op een bekend deuntje, want deze nieuwe commercial is gevuld met nostalgie.

Voor ons Westerse gamers zal het wellicht onbekend zijn, maar jaren geleden is er een speciaal dansje in het leven geroepen ter promotie van de vroegere delen. Men heeft dat concept nu weer uit de kast getrokken en in een nieuw jasje gegoten. Het resultaat is de moeite waard, vooral omdat het best catchy is.