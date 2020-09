We weten al een langere tijd dat Saints Row 5 nog steeds in ontwikkeling is, echter sloeg afgelopen weekend ineens de geruchtenmolen op hol. Op verschillende websites, zoals Resetera, zijn er heel wat details over Saints Row 5 geplaatst. Uiteraard is er niets officieel bevestigd, dus vergeet zeker die pallet zout niet in te nemen. Hierboven hebben we een link geplaatst naar het complete verhaal, maar hieronder lees je een korte samenvatting:

Saints Row 5 speelt zich direct na de gebeurtenissen uit Saints Row 3 af. Saints Row 4 en Gat Out of Hell worden door de game omgevormd tot een fictieve televisieserie in het Saints Row universum. Daardoor vervallen de superkrachten en is de insteek van het nieuwe deel een stuk realistischer. Je speelt ook niet langer als The Boss. Sterker nog, je zit niet eens bij de Saints, want die zijn allemaal slecht geworden. Jij bent lid van een nieuwe bende die het tegen de Saints gaat opnemen.

Dat betekent dat bekende personages zoals Shaundi, Pierce en The Boss nu je vijanden zijn. De game vindt nog steeds in Stilwater plaats, de locatie uit de eerste twee delen, maar de map is veel groter gemaakt. Grafisch ligt het in de buurt van Saints Row 3 Remastered en je personage aanpassen speelt wederom een grote rol. Tot slot komt er coöp voor 4 spelers en er wordt beweerd dat er ook een multiplayer gedeelte voor 32 spelers zal zijn, waarin gangs om gebieden strijden.