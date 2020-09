Special: Immortals: Fenyx Rising nader bekeken – Ubisoft onthulde vorige week Immortals: Fenyx Rising nadat ze vorig jaar al kort wat van de game lieten zien. In aanloop naar de onthulling vorige week kregen we de game al even te spelen en in onze hands-on preview gaan we uitgebreid in op de gameplay en alle bijbehorende details. Er is echter nog een achtergrond waartegen de game zich afspeelt en dat is waar we vorige week geen ruimte voor hadden in de preview. Tijd om er in deze special wat dieper op in te gaan, want wie is Fenyx? Wat is er aan de hand? En waarom ga je straks aan de slag in het geplaagde gebied waar de game zich afspeelt?

De tirannie van Typhon

In Immortals: Fenyx Rising neem je de rol aan van de titulaire Fenyx. Dit personage kan je bij aanvang van de game zelf customizen en ook heb je de keuze tussen man en vrouw. Voor welk geslacht je ook gaat, het doel van Fenyx is om jouw oorsprong te vinden en dat doe je in het leefgebied van de goden. Die zijn op hun beurt weer ondergeschikt aan Typhon, die de dodelijkste titaan uit de Griekse mythologie is, die de goden in hun eigen land onder een vloek geplaatst heeft. De macht van Typhon neemt toe, de ‘handen’ van de goden zijn gebonden en het land wordt overspoeld met mythologische monsters en ander gespuis, die onder controle van de titaan staan.

Uiteindelijk is het natuurlijk zaak om de goden te redden van hun ondergang en Typhon te stoppen die continu allerlei gevaren op het land van de goden loslaat. Dat brengt ons weer bij de gameplay, want je zult de gebieden van al het gespuis moeten ontdoen door de monsters en meer te verslaan, waarbij je met enige regelmaat ook sterkere vijanden zult tegenkomen. Die vormen natuurlijk een iets grotere uitdaging, maar gezien Fenyx zichzelf kan ontwikkelen zul je daar tegen bestand zijn. Alles bij elkaar genomen is het voornaamste doel jezelf beter te leren kennen en de vloek op te heffen, zodat de goden niet langer onder de dreiging van Typhon leven.

Goddelijke krachten

Zoals in de preview al aangehaald bestaat de game uit verschillende elementen. Zo zul je de wereld moeten exploreren om nieuwe puzzels, uitdagingen en meer te ontdekken. Ook krijg je te maken met platformsegmenten die aan klassieke platformers doen denken en tussen al die activiteiten door, zul je geregeld het gevecht aan moeten gaan. Doordat je de Griekse goden komt helpen en zij hun lot in jouw handen moeten leggen, zijn ze niet al te beroerd om je een handje te helpen en dat is waarom Fenyx over verschillende mogelijkheden en bijzondere aanvallen beschikt.

Het belangrijkste zijn de vleugels van Daidolos, die je altijd tot je beschikking hebt. Daarmee kun je vliegen en hoewel je altijd zal zakken, is het ideaal om grotere gebieden te overbruggen. Gezien de wereld waar de game zich in afspeelt uit grote hoogteverschillen bestaat, komt dit vaak goed van pas. Bovendien past het ook wel in de context van het geheel, want magische vleugels zien we vaak terug in games die op deze mythologie gebaseerd zijn. Overigens is vliegen niet alleen praktisch om door de wereld te navigeren, ook kun je deze gebruiken in gevechten. Meer dan eens zul je vliegende vijanden tegenkomen en dan is in de lucht kunnen hangen best wel handig om vijanden op gelijk niveau aan te pakken.

Naast de vleugels die je veelvuldig zult gebruiken krijg je via de skilltree mogelijkheden om speciale magische aanvallen te gebruiken. Die worden aan je gegeven via de goden en vanzelfsprekend hebben ze allemaal een referentie in de vorm van hun naam. Zo heb je het zwaard van Achilles, de boog van Odysseus en meer, die eventueel specifieke additionele mogelijkheden kennen. Zo kun je met de boog vanzelfsprekend pijlen afschieten, maar tevens kun je de pijl zelf controleren – zoals we dat van Assassin’s Creed kennen – waardoor je de gehele baan van de pijl zelf bepaalt. Maar ook krijg je vanuit bestaande slagwapens specifieke extra’s en daar bovenop heb je nog magische aanvallen, zoals een enorme hamer of een stel speren die uit de grond schieten.

Gaandeweg het avontuur zul je steeds meer middelen tot je beschikking krijgen en dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de goden die je onderweg tegenkomt en helpt. Op die manier bouw je je skillset steeds verder uit en na afloop is het natuurlijk tijd om Typhon te confronteren.

Bekende monsters

Afgezien van alle bekende namen in de game als het op de goden aankomt, biedt Ubisoft een interessante mix van ‘standaard’ vijanden in de game. Zo tref je vaak de wat kleinere wezens die je met een paar slagen wel stuk hebt, maar natuurlijk kom je ook de bekende figuren tegen. Een minotaur kan natuurlijk niet ontbreken en die vraagt wat meer van Fenyx om te verslaan. Hetzelfde geldt voor de immer vervelende medusa’s, en ook tref je driekoppige honden in de game aan. Het zijn de bekende figuren die je vaak in soortgelijke games al eens bent tegengekomen en die mogen natuurlijk ook hier niet ontbreken.

Interessanter zijn echter de varianten die je niet zo snel zou tegenkomen en die zijn mechanisch. Wat daar precies de reden voor is, dat is ons niet helemaal duidelijk. Wellicht dat dit vanzelf toegelicht wordt als de game eenmaal uit is. Maar deze mechanische monsters bewegen weliswaar wat primitief, maar hebben wel geavanceerder materiaal tot hun beschikking. Een minotaur die lasers schiet zou een beetje gek zijn, maar in het geval van de mechanische ridder is dat wat logischer. Kijk het is fictie, dus in die zin slaat het nergens op, maar het laat Ubisoft wel toe om creatief uit de hoek te komen met de invulling van alle vijanden.

En dan te bedenken dat we slechts één gebied gezien hebben. Ieder gebied is weer anders ingevuld en dat zal ongetwijfeld ook weer variaties in monsters en vijanden brengen. Duidelijk is – maar dat stipten we ook al in onze preview aan – dat Immortals: Fenyx Rising een wat vreemde eend in de bijt is, maar dat het op een creatieve manier allerlei zaken combineert. Toch is er nog veel niet bekend, maar met de release op 3 december komt de game snel dichterbij. In de komende maanden zal Ubisoft nog veel meer bekend gaan maken en we houden je zoals altijd op de hoogte van de laatste details en nieuwtjes.