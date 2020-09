Review: WRC 9: The Official Game – 380, zoveel paarden heb je nodig om evenveel kracht te genereren als de aandrijving van een WRC-rallywagen en dat merk je. Er zijn weinig games die me de adrenalineboost en het angstzweet kunnen bezorgen zoals WRC dit doet. Van mijn eerste ervaring, WRC II extreme op de PS2, tot deze laatste iteratie. Kolytonn en Nacon hebben ook dit jaar weer hun best gedaan om ons van een nieuwe rallygame te voorzien. Vernieuwende features hebben ze ditmaal niet toegevoegd, al zijn er wel drie nieuwe landen bijgekomen waar je nu naar hartenlust doorheen kan scheuren. Is WRC 9: The Official Game echter wel voldoende veranderd of volgt ook deze jaarlijkse titel het stramien van het jaarlijks sleutelen aan het spel zonder al te grote veranderingen?

Van junior tot pro

Indien je voornamelijk geïnteresseerd bent in de carrièremodus, kan je eigenlijk de review van WRC 8 gaan lezen. Vorig jaar kende de carrièremodus grote nieuwe ontwikkelingen, maar dit jaar is er nagenoeg niets aan toegevoegd. Zelfs de hele lay-out is hetzelfde gebleven en ook de skilltree is identiek, op een paar toevoegingen na. Je gaat nog steeds van start als een nobody in de Junior WRC of in de WRC 3-klasse en zo werk je je op via WRC 2 naar de koningsklasse van de rallysport. Er is dus niet veel veranderd, maar dit wil niet zeggen dat er geen plezier aan te beleven valt. We willen alleen duidelijk maken dat indien je WRC 8 al aangeschaft hebt, dat er behalve de meest recente teams en rijders niet veel veranderd is wat de carrièremodus betreft.

Daarnaast geeft het managen van het team je iets te doen tussen al de races door. Zo hou je je bezig met het aantrekken van personeel en het verbeteren van de wagen en het team via de eerder vermelde skilltree. En je team heeft deze verbeteringen zeker nodig. Een voorbeeld: onze meteoroloog voorspelde op een gegeven moment een sneeuwstorm en dus staken wij onze sneeuwbanden alvast onder de auto om tot de conclusie te komen dat het zonnetje scheen. Dit was zo ridicuul dat het niet echt als realistisch aanvoelde. Ja, Gerrit Hiemstra en Frank Deboosere zullen er met hun weerbericht wel eens naast zitten, maar het zal nooit de proporties aannemen van onze meteoroloog. Dit leidde dus tot frustratie, aangezien de bandenkeuze vastligt. Dit probleem kon verholpen worden door punten te investeren in de skilltree en een betere meteoroloog aan te nemen.

Om je tussen al deze races voor het kampioenschap door bezig te houden, voorziet het team weken waarin je kan trainen, waarin je jouw wagen onderhoudt, je tryouts voor andere teams uitvoert, je extreme weer evenementen rijdt waarbij je met een half kapotte wagen in moeilijke omstandigheden zal racen, en waarin je gewoon even kan rusten zodat jouw teamgenoten ook eens hun batterijen kunnen opladen. Dit alles zorgt ervoor dat het minder snel gaat vervelen en zo konden we ons uren bezighouden met louter de carrièremodus. Mocht al dit managen van een team jou echter niet aanspreken, dan kan je ook gewoon een losse race rijden of je bezighouden met een losstaand seizoen, waarbij je je alleen maar hoeft te bekommeren om het racen.

Wat valt er nog meer te doen?

Buiten de eerder vermeldde carrièremodus kent de game nog vele andere activiteiten. Zo heb je uitdagingen en voor wie online wil spelen tegen andere spelers is er een multiplayer. Bij de uitdagingen is het de bedoeling om met een opgelegde wagen een bepaald scenario te voltooien, terwijl de multiplayer bestaat uit de te verwachten mogelijkheden, zoals losse races en seizoenen, alsook een nieuwe modus genaamd ‘Clubs’. Hierin maak je zelf een club aan waar andere spelers zich bij aan kunnen sluiten en vervolgens kan je dan evenementen voor jouw club organiseren. Tot slot willen we nog even vermelden dat er, in tegenstelling tot de meeste racegames tegenwoordig, ook split-screen aanwezig is. Je kan dus lekker met je vrienden scheuren op Nieuw-Zeeland vanuit de gezelligheid van je eigen zetel.

Lekker rijden

Het belangrijkste aspect is het rijden zelf natuurlijk. Volgens de ontwikkelaar is hier dit jaar flink aan gesleuteld en we kunnen tevreden meegeven dat het gevoel in de wagen wel goed zit. Elke auto van een verschillend merk voelt anders aan en ook spelen zowel de ondergronden als het weer een grote rol in hoe het voertuig aanvoelt en zich gedraagt. Door het dynamische weer kan het echter voorkomen dat je de race begint op een droge omloop om uiteindelijk in de regen te eindigen. Dit voel je ook weerspiegeld worden in de hoeveelheid grip die je hebt en in de afstand die nodig is om je racemonster tot stilstand te brengen. Het enige puntje van kritiek is dat de wagens soms wat te graag willen glijden en dat ze wat gemakkelijk omkiepen. Leren rijden met deze wagens is een hele opgave, maar het is de moeite waard. Er is niets bevredigender dan je bochten op een snelle manier aan elkaar vlechten.

Op Safari

WRC 9 neemt je mee naar verschillende locaties over heel de wereld. Zo kom je onder andere langs de wilde natuur van Kenia, de met sneeuw bedekte heuvels in Zweden en de diepe kloven in Argentinië. Dit alles is zeker niet slecht in beeld gebracht en indien je soms even de tijd hebt kan je eens van deze zeer mooie uitzichten genieten. Iedereen die de games al eens gespeeld heeft, weet dat je daar echter niet echt de tijd voor hebt, aangezien je bij elke kleine onoplettendheid in het decor zal belanden. De wagens zien er zeer gedetailleerd uit en we waren vooral positief verrast door het effect van water op de omgeving. Zowel de plassen zien er realistisch uit als de manier waarop het water van het scherm druipt wordt goed gepresenteerd.

Wat de audio betreft, is het iets matiger. De auto’s zelf klinken zeker niet slecht en ook de co-piloot doet zijn best om jou zo duidelijk mogelijk informatie te verschaffen over de aankomende kronkels in de weg. Wanneer er echter contact gemaakt wordt met alles wat geen weg is, krijg je ongeveer hetzelfde geluid te horen. Zo kregen we bijvoorbeeld brekend glas te horen wanneer onze bumper een steen raakte op een niet al te hoge snelheid. Soms klinken de geluiden dus wat onlogisch en dit kan het realisme wat verpesten. Het is ook driemaal voorgevallen dat de audio ineens wegviel waarna de game, na enkele minuten, besloot te crashen en ons terugstuurde naar het PlayStation-menu.

Oei, botsing

Nu we het toch over botsingen hebben, kunnen we het direct over een paar minpunten hebben. De physics van de game zijn over het algemeen wat wisselvallig, want het gaat soms dus mis bij de crashes. Zo voerden we een backflip uit met onze Ford Fiesta door tegen een paaltje van een wijngaard te vliegen, wat gewoonweg niet realistisch is. Soms kregen we ook de indruk dat er ergens op het parcours onzichtbare stenen uitstaken waar we tegenaan schampten. Ook is het niet helemaal duidelijk waar we wel en waar we niet doorheen kunnen rijden. Door sommige kleine boompjes kan je heen en andere weer niet. Door prikkeldraad kan je dan wel perfect rijden, maar om één of andere vreemde reden is een opgeblazen reclameboog van Red Bull dan plots zo hard als een stenen muur…

De logica is dus soms even zoek en hetzelfde geldt voor de manier waarop je schade oploopt met de wagen. Soms kunnen we de wagen serieus tegen een boom rammen zonder gevolgen, maar soms krijgen we wel een beschadigde motor en remmen, door te schrapen tegen een simpele vangrail. Hier zou toch nog eens naar gekeken moeten worden aangezien het op sommige parcours niet simpel is om niet eens af en toe lichtjes te knuffelen met de vangrail – Ja, ik denk aan jullie Monaco, Duitsland en Japan. Het resetten op de baan gaat ook weleens mis. Zo kan je gemakkelijk zelf de weg naar het parcours terugvinden, maar reset het spel je toch met de onnodige tijdstraf van 10 seconden aan je broek. In zulke gevallen kan je uiteraard de overwinning vergeten, wat storend is.

Tot slot willen we nog een paar bugs en vreemde beslissingen bespreken. Als trots lid van de Ford-familie vonden we het raar dat onze volledige teambasis vol lag met de materialen en reclame van Skoda. Dit stond zelfs op mijn tentje geschreven, terwijl mijn Ford eronder geparkeerd stond. Dit lijkt ons een bug te zijn, aangezien we bij onze vorige werkgever, Hyundai, dit probleem niet kenden. Wat de vreemde beslissingen betreft: de stand van de andere raceklassen kan niet geraadpleegd worden, wat wel handig zou zijn bij het kiezen van een nieuw team. Ook rijden we in de wagen en de kledij van de officiële rijder die we vervangen. Dit is raar om te zien aangezien jouw personage dan met een helm rijdt waar bijvoorbeeld een Britse vlag en de naam Rhys op staat. Afsluitend is het merkwaardig dat het seizoen beëindigd zal worden zodra je een contract voor het volgende seizoen tekent. Laat ons gewoon het seizoen afrijden, want je wilt afmaken waar je aan begonnen bent, toch?