Het duurt nog twee maanden voordat Cyberpunk 2077 in de winkels ligt, toch is de platinum Trophy al vrijgespeeld. Het mag geen verrassing zijn dat het door een medewerker van CD Projekt RED zelf is gedaan, gezien zij de enige op deze planeet zijn met toegang tot de titel.

Het gaat om Łukasz Babiel, de Q&A lead bij de ontwikkelaar, die de Trophy heeft vrijgespeeld. Dit deelde hij op Twitter onder het mom van ‘gewoon een normale dag op het werk’. Dat is wel de bevestiging dat de game van A tot Z speelbaar is op de PlayStation 4.

Ook leert de afbeelding ons dat er in de game één gouden, 17 zilveren en 26 bronzen Trophies te verdienen zijn. De Trophylijst zelf is nog niet bekend, dat zal naar verwachting vlak voor de release volgen.