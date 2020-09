We zullen overmorgen meer gaan horen over de PlayStation 5, zo hopen we dat de releasedatum en prijs bekendgemaakt worden. Ook zullen we vast meer te horen gaan krijgen over de launchgames en terwijl we dat in het vooruitzicht hebben, is de marketingmachine al even op gang.

Zo hebben we al een paar commercials voorbij zien komen met een primaire focus op de slogan: ‘Play Has No Limits’. Daar vaart Sony letterlijk op voort in een nieuwe indrukwekkende commercial, die je hieronder kan bekijken. Let wel, het gaat om de slogan, dus games en hardware zien we niet.