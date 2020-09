Battlefield V is alweer twee jaartjes oud en dus lijkt het nog maar een kwestie van tijd voordat er een nieuwe titel in de succesvolle shooter reeks wordt aangekondigd. Het ziet er naar uit dat die aankondiging mogelijk dichterbij is dan we in eerste instantie dachten. Het verhaal begint bij de Battlefield YouTuber JackFrags die op Twitter een korte video plaatste over Battlefield 5.

DICE senior designer Niklas Astrand was er vervolgens snel bij om de video te beantwoorden met een ietwat vage “tick tick tick…”. Niet lang daarna gooide Astrand een nieuwe tweet de wereld in met een cryptische reeks aan getallen, waar op het eerste gezicht niks uit op te maken is.

Daar bleek ook een reden voor te zijn, want weer een paar dagen later verscheen er een mysterieus Twitter account: @TEET88318895, dat een video postte met dezelfde reeks nummers. Natuurlijk gaat de geruchtenmolen van dit soort berichten flink draaien en logischerwijs gaan we meteen aan een nieuwe Battlefield denken.

Of dit gaat om een compleet nieuw deel, of de remaster van Battlefield 3 waar we afgelopen juni meer over hoorden, is op dit moment nog niet bekend. Voor nu lijkt het wel om het laatste geval te gaan, gezien het officiële Battlefield account onlangs een korte Battlefield 3 video plaatste. We zullen het dus moeten afwachten.

Waar zou jouw voorkeur naar uit gaan? Een Battlefield 3 remaster of toch liever Battlefield 6?