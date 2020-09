In 2019 trok Bungie – de ontwikkelaar achter onder andere Destiny 2 – de deuren van uitgever Activision achter zich dicht en sindsdien zijn ze volledig onafhankelijk aan het opereren. Voor het Activision tijdperk was Bungie echter ook lang verbonden aan Microsoft, natuurlijk als ontwikkelaar van de bekende Halo games. De laatste game die zij maakten in de iconische shooter franchise was Halo: Reach.

Nu ziet het ernaar uit dat Microsoft de oude liefde maar al te graag weer wil aanwakkeren, want naar verluidt hebben de Amerikaanse softwaregigant en Bungie om tafel gezeten om een overname te bespreken. Jeff Grubb vertelt in de GamesBeat podcast dat de twee partijen elkaar wel hebben gesproken, maar nog geen overeenstemming zouden hebben bereikt in een eventuele verkoopprijs.

Dat Bungie een jaar na het vertrek bij Activision openstaat voor een mogelijke verkoop is frappant te noemen, maar volgens de geruchten zou de studio op zoek zijn naar financieringen om de ontwikkeling van de volgende Destiny 2 uitbreidingen mogelijk te maken.

Interessant is dat Pete Parsons, CEO van Bungie, hierop reageerde met een korte tweet, waarin hij zegt dat het ‘fout’ is. Met andere woorden, het bericht zou niet kloppen. Eurogamer stelt echter in een reactie daar weer op dat zij ook van eigen bronnen begrepen hebben dat Bungie met Microsoft gesproken heeft. Waar rook is, is vuur?