Boundary is al een langere tijd in ontwikkeling bij Surgical Scalpels dat onder het Sony China Hero project valt. De game zal zowel naar de PlayStation als pc komen, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. Gezien de next-gen consoles niet lang meer op zich laten wachten, is het aannemelijk dat de game ook op de PlayStation 5 uitkomt.

Een van de features die de console te bieden heeft is ray tracing en daar zal Boundary uiteraard gebruik van maken. Om daar een goede eerste indruk van te geven, heeft de ontwikkelaar een nieuwe trailer uitgebracht en die is hieronder te zien.

Meer weten over Boundary? We zagen de game vorig jaar in actie en hier lees je er meer over.