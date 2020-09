Tribes of Midgard werd in juni aangekondigd voor de PlayStation 5 in combinatie met een trailer, die wat gameplaybeelden liet zien. Nu is er een nieuwe video beschikbaar die nog meer gameplayfootage toont.

De nieuwe trailer werd getoond tijdens PAX Online, die afgelopen zaterdag van start ging en tot 20 september duurt. Het laat aardig wat actie zien, maar ook het bouwen van je eigen fort komt even voorbij.

Tribes of Midgard is een PlayStation 5 ‘console exclusive’ en staat gepland voor volgend jaar. De nieuwe trailer kan je hieronder bekijken.