Na maanden van uitstel is de productie van de Uncharted film afgelopen juli dan eindelijk begonnen, met Tom “Spider-Man” Holland in de hoofdrol van Nathan Drake. Mark Wahlberg zal de rol van Victor ‘Sully’ Sullivan gaan vertolken. De eerdergenoemde Britse acteur lijkt erg tevreden te zijn met het verloop van de film.

Dit blijkt wel uit een filmpje wat Holland heeft gedeeld op Instagram, waar hij ingaat op een aantal van zijn filmprojecten, waaronder dus Uncharted. Naar zeggen van de acteur is de Uncharted film “alles waar hij van droomde”:

“Filming is going so well. The film is like, everything I dreamed it would be. I mean, I don’t know if you guys played the games, but I was such a huge fan of the game, and it’s been going so well.”