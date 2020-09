Over een paar weken verschijnt Star Wars: Squadrons en afgelopen weekend kon je al lezen dat de game goud was gegaan. Kortom, niets staat de release op 2 oktober nog in de weg, maar wel kan de titel ietwat meer promotie gebruiken.

Dat zien Motive Studios, Lucasfilm en Electronic Arts ook in en daarom hebben ze een CG-film uitgebracht van bijna zeven minuten. De video richt zich op de gebeurtenissen voor de game en tevens worden de piloten geïntroduceerd die een rol in de singleplayer spelen.