Bloomberg meldt vandaag dat Sony Interactive Entertainment een kwart minder PlayStation 5 exemplaren verwacht te verkopen dan voorheen. De voorspelling zou bijgeschaafd zijn van 15 miljoen naar 11 miljoen, dat zijn er dus een flink 4 miljoen minder. De plannen om nog dit jaar vijftien miljoen exemplaren van de nieuwe console te verkopen werd door sommige analisten al als ambitieus gezien, maar de reden voor het bijschalen ligt daar niet.

De elektronica gigant uit Tokyo zou namelijk moeite hebben met de voorraad van een bepaalde chip in de PS5. Het betreft een chip die speciaal is ontworpen voor de PS5 en moeilijk te produceren blijkt, aldus bronnen van Bloomberg. De verwachtingen zijn nu dus elf miljoen verkochte PS5’s dit jaar, wat meer had kunnen zijn als er geen schaarste was geweest.